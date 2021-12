Süße Grüße für die Städtepartner

Ein Paket voller süßer Überraschungen ist auf dem Weg nach Frankreich. Genauer: zu Freunden in der französischen Partnerstadt Ingré. Gepackt haben es die Aktiven des Vereins „Städte(R)freunde“.

Marion Fabian (M.) sowie Hildegard und Karl-Heinz Domaser halfen beim Packen der 50 süßen Weihnachtsgrüße, die in dieser Woche auf den Weg in Richtung Frankreichen gingen.

Trotz aller Hoffnungen wurde es auch mit dem Drensteinfurter Weihnachtsmarkt nichts.

Und mit der coronabedingten Absage des „Budenzaubers“ ging für die Aktiven des Vereins „Städte(R)freunde“ auch die Stornierung des seit Langem geplanten Besuches der Gäste aus der französischen Partnerstadt Ingré einher.

„Nach einem kurzen Moment des ,Nicht-Wahrhaben-Wollens‘ und dem damit verbundenen Motivationseinbruch haben wir im Vorstand überlegt, was man tun kann, um doch noch in irgendeiner netten Form 2021 miteinander in Kontakt zu kommen“, berichtet Marion Fabian vom Partnerschaftsverein.

50 individuell gepackte Dosen, Schachteln und Tüten

Und so entstand die Idee, dass alle Mitglieder, die sich durch eine entsprechende Infomail angesprochen fühlten und die trotz der manchmal stressigen Vorweihnachtszeit ein wenig Zeit haben, ihre Lieblingsplätzchen backen und sie in nette Tütchen für die französischen Städtepartner füllen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Insgesamt kamen rund 50 individuell gepackte Dosen, Schachteln und Tüten zusammen, die Marion und Wolfgang Fabian gemeinsam mit Hildgegard und Karl-Heinz Domaser mit einem Grußwort versahen.

Dann ging das zusammengeschnürte große Paket zur Post. „Am Mittwochabend hat das DHL-Trackingsystem angezeigt, dass sich das Paket zumindest schon auf französischem Gebiet befindet. Es kann also nicht mehr allzu lange dauern, bis Yves Cathelin, le Président de l‘association de jumelage, unsere Überraschung in Empfang nehmen wird“, berichtet Marion Fabian. „Wir hoffen natürlich, dass uns eine schöne Überraschung gelungen ist.“