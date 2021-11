Täglich ein Essen für 46 Kinder

Einen Abstecher in ihre argentinische Heimat hat María Soledad Berghoff Ende Oktober unternommen. Dort hat sie aber nicht nur ihre Familie besucht, sondern auch die mittlerweile dritte Spende ihres Projektes „compañero virtual“ überreicht. 200 Euro sind an die „Asociación Civil“ gegangen, die Kinder aus bedürftigen Familien in Córdoba mit Essen versorgt

María Soledad Berghoff (2.v.r.) hat die Spende ihrer Sprachschüler an Diego Marques (r.), einen der Freiwilligen in der Einrichtung „Mis anguelitos“, überreicht.

Corona hat Reisen nach Südamerika über Monate unmöglich gemacht. „Jetzt haben sie die Grenzen geöffnet, und ich bin sofort losgeflogen“, sagt Berghoff, die in Drensteinfurt die Sprachschule „Pasos“ betreibt. Der Kontakt zur „Asociación Civil“, so schildert sie, ist über einen ihrer „compañeros“, Agustín Portela, zustande gekommen. Der Ethik-Professor engagiert sich, so wie mehr als 120 weitere Freiwillige aus verschiedenen Gegenden von Córdoba, in einem der drei Freiwilligenzentren der „Asociación“. „Er weiß, wo die Brennpunkte sind“, betont Berghoff.