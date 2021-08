Aus der Teilnahme am Förderprojekt „Smart City“ wird nichts. Trotzdem soll das eigentlich darin verankerte Seniorenbüro nun zügig an den Start gehen – mit einer halben städtischen Stelle. Um den Aufbau soll sich Rüdiger Pieck als Leiter des Kulturbahnhofs kümmern.

Zunächst sollte ein Seniorenbeauftragter aus Reihen des städtischen Verwaltungspersonals her. Besser, so die Meinung der Ratsmitglieder nur einige Monate später, sei jedoch, gleich an ganzes Team zu bilden, das im Kulturbahnhof ein eigenes Büro für die Seniorenarbeit bekommen soll. Die entsprechenden Räumlichkeiten sollen nun auch tatsächlich hergerichtet werden. Das angedachte „Team“ wird personaltechnisch allerdings lediglich die Form einer halben Stelle annehmen, die die Verwaltung zunächst befristet für sechs Monate schaffen will. Am heutigen Dienstag werden die abermals geänderten Pläne um 18 Uhr im Forum der Teamschule den Mitgliedern des Sozialausschusses vorgestellt.

Wie Fachbereichsleiter Gregor Stiefel und Bürgermeister Carsten Grawunder in der Vorlage zur Sitzung erläutern, liegt der Grund für die neuerliche Konzeptänderung maßgeblich im Scheitern der Bewerbung um die Teilnahme am Förderprojekt „Smart City“. Denn ein Teil der städtischen Bewerbung bestand aus dem Aufbau eines Seniorenbüros als Teil eines Familienbüros. „Als ,Smart City‘ wären dazu im Projektzeitraum 65 Prozent der Personalkosten für zusätzliche Stellen übernommen worden“, erläutert Stiefel. Und da diese Mittel nun nicht fließen, sei die Einrichtung eines Familienbüros allenfalls in abgespeckter Form möglich. Aber: „An der Idee eines themen- und generationsübergreifenden Familienbüros möchte ich weiterhin festhalten. Zunächst soll aber die Einrichtung des Seniorenbüros im Vordergrund stehen“, so der Fachbereichsleiter weiter.

Um die Seniorenarbeit nun tatsächlich zügig in Gang zu bringen und ihr gleichfalls einen festen personellen Rahmen zu geben – bis zur Coronapandemie kümmerten sich die ehrenamtlichen Mitglieder des Seniorennetzwerks um Fragen, Probleme und Wünsche der älteren Generation – soll nun eine auf 20 Stunden beschränkte Position geschaffen werden. „Damit das neue Aufgabenfeld nicht zulasten anderer Arbeitsbereiche des Kulturbahnhofs geht“, betont Gregor Stiefel.

Die Federführung für die kommunale Seniorenarbeit soll Stadtjugendpfleger Rüdiger Pieck übernehmen, der gleichzeitig als Leiter des Kulturbahnhofs fungiert und sich diesbezüglich seit Jahren nicht nur um die Kinder- und Jugendarbeit sowie um die Spielraumplanung, sondern auch um die kommunale Familienarbeit kümmert.

Stimmen die Mitglieder von Fachausschuss und Rat zu, dann soll mit dem Aufbau des Seniorenbüros sofort begonnen werden. Die ersten personellen Voraussetzungen hat die Verwaltung bereits geschaffen. Denn seit dem 7. August verstärkt Maike Schlamann zunächst für sechs Monate das Team des Kulturbahnhofs, und das vor allem in den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Verwaltung der Einrichtung. „Die freiwerdenden Ressourcen erlauben es Rüdiger Pieck, sich neben seinen anderen Aufgaben dem Aufbau des Seniorenbüros zu widmen“, schildert Gregor Stiefel, um im gleichen Atemzug darauf zu verweisen, dass nach Auslaufen des befristeten Arbeitsverhältnisses von Maike Schlamann eine langfristige Lösung gefunden werden müsse. Dazu will die Verwaltung im Haushaltsplanentwurf 2022 eine zusätzliche halbe Stelle für die kommunale Seniorenarbeit einplanen. Außerdem soll die städtische Seniorenarbeit mit einem eigenen Budget ausgestattet werden. Für das noch laufende Jahr 2021 stünden unter der Haushaltsposition „Jahr der Senioren“ noch ausreichend Mittel zur Verfügung, um die Übergangslösung zu finanzieren.