„Teamer“ verschwinden hinter Klötzchen-Türmen

Gespielt, gebastelt und Sport getrieben wurde zum Start des Ferienprogramms „Halli-Galli“ in Drensteinfurt. Erstmals wurden auch Schnuppergruppen eingerichtet, um den Kindern die Orientierung zu erleichtern.

Das Ferienprogramm „Halli-Galli“ in der Kardinal-von-Galen-Grundschule ist erfolgreich gestartet. Im Forum wurden eifrig Türme aus Holzklötzchen gebaut.

Mit rund 260 Teilnehmern ist am Montag das Ferienprogramm „Halli-Galli“ unter der Leitung von Anja Buthe und Rüdiger Pieck gestartet. Zwischen einem Tagesticket oder einem Wochenpass konnten die Kinder an der Kasse wählen, und dann ging es hinein in das besondere Vergnügen.

Auftakt im Forum der Kardinal-von-Galen-Grundschule

Als sich alle Mädchen und Jungen im großen Forum der Kardinal-von-Galen-Grundschule eingefunden hatten, wurden zunächst die Abläufe erklärt. Mit einem lauten „Halli“ und einem noch deutlich lauteren „Galli“ eröffneten die jungen Teilnehmer schließlich das Programm.

Jetzt standen die Kinder vor der Wahl, was sie unternehmen wollen. Es konnte mit Klötzchen gespielt werden, sportlich ging es auf einem Parcours oder beim Zombieball zu. Gebastelt werden konnte ein Gecko oder eine Deckel-Figur. Schon nach kurzer Zeit standen im Forum einige so große Klötzchen-Türme, dass selbst „Teamer“ dahinter verschwanden.

Schnuppergruppen erleichtern Orientierung

Das Angebot „Halli-Galli“ steht allen Kindern offen. Die Organisatoren freuen sich über jeden jungen Besucher. Die Teilnehmenden kommen aus dem Raum Drensteinfurt. Zum ersten Mal wurden Schnuppergruppen eingerichtet, um Kindern die Orientierung bei „Halli-Galli“ zu erleichtern. Bereits einige Wochen vor dem Start hatten sich die „Junior-Teamer“ in einem Crashkursus zum Beispiel mit den Themen Gruppendynamik und Erste Hilfe befasst. Einige Kinder freuen sich schon auf den heutigen Mittwoch, denn dann findet ein Mottotag statt – mit einigen Spielen zum Thema „Polizei und Detektive“.