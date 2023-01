Teamschüler gehen auf die Piste

Ein extra Workout für die Skipiste durchliefen die Teamschüler am Donnerstag in der „Wellness Oase“.

Die beste Nachricht vorneweg: Im Zillertal liegt Schnee. Das ist in diesem Winter ja nicht in allen bekannten Skigebieten selbstverständlich. „Wir verfolgen die Lage über die Webcams vor Ort“, sagte Ralf Kolbow – in der Hoffnung, dass sich die weiße Pracht noch bis zum kommenden Monat hält. Denn am 3. Februar geht es für die Projektgruppe der Teamschule los.

Mit dem auf Klassenfahrten spezialisierten Reiseanbieter Klühspies geht es für acht Tage ins österreichische Skigebiet Kaltenbach. 21 Schülerinnen und Schüler, hauptsächlich aus dem neunten Jahrgang, fahren mit, aber auch einige Zehntklässler sind dabei. Ihnen war das besondere Projekt im vergangenen Jahr coronabedingt verwehrt geblieben. Für Fahrt, Unterbringung, Verpflegung, Skipass und Ausrüstung fallen pro Teilnehmer Kosten von 480 Euro an. „Ein super Preis“, ordnete Lehrer Ralf Kolbow ein. Familien, die finanzielle Unterstützung benötigen, bekämen diese vom Förderverein der Schule oder über das Förderprogramm „Bildung und Teilhabe“ des Landes NRW.

Skilehrer und Betreuer

Das Skiprojekt wird seit vielen Jahren an der Sekundarschule realisiert. Dieses Mal wird Leiter Ralf Kolbow von Lehrerkollegin Andrea Spiller, zwei ehrenamtlichen Skilehrern, die sich dafür extra Urlaub nehmen, und einer ehemaligen Teamschülerin, die nun als Betreuerin mitfährt, unterstützt. Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich alle, dass es wieder auf die Piste gehen kann.

Doch zuvor stand am Donnerstag ein kleines Workout auf dem Programm. Dafür hatte die „Wellness Oase“ ihre Türen auch über Mittag geöffnet und extra zwei Trainer abgestellt. „Wir splitten in zwei Gruppen. Oben im Kursraum wird ein Zirkeltraining angeboten, hier unten auf der Trainingsfläche gehen die Schüler an die Ausdauer- und anschließend vielleicht noch an die Kraftgeräte“, erklärte Carsten Schake, der das Fitnessstudio gemeinsam mit Vera Igelbrink leitet. Das zweistündige Training war eine kleine Vorbereitung darauf, was die Schülerinnen und Schüler im Zillertal erwartet. Und es sollte dem Teambuilding dienen, schließlich fahren Jugendliche aus verschiedenen Klassen mit.

„ »Wir verfolgen die Lage über die Webcams vor Ort.« “ Lehrer Ralf Kolbow hält Ausschau nach Schnee

Von früheren Fahrten weiß Ralf Kolbow, dass so mancher, der sonst eher weniger Sport treibt, nach ein, zwei Tagen auf Skiern oder Snowboard eine kleine Pause brauche. „Andere ziehen voll durch.“ Auf jedes Fitnesslevel wird bei dem Projekt Rücksicht genommen. Neben der Action auf der Piste stehen unter anderem noch ein Lagerfeuer und ein abendlicher Fackelumzug auf dem Programm. Wobei: Wer jeden Morgen um 8 Uhr die erste Gondel besteigen soll, der geht abends wahrscheinlich lieber früh ins Bett.