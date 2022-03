Technik-Kenntnisse sind erwünscht

Die Stadt Drensteinfurt will den Posten eines Klimaschutzmanagers oder einer Klimaschutzmanagerin möglichst schnell wieder besetzen. Falls das nicht zeitnah gelingt, soll gleichwohl weiter am ersten Klimaschutzschutz- und Mobilitätskonzept der Stadt weitergearbeitet werden.

Spätestens die Jahrhundertflut im Ahrtal hat es gezeigt: Der Klimawandel und die mit ihm verbundenen Extremwetterereignisse sind keine ferne Zukunft mehr, sondern schlichtweg die Realität. Und das eben nicht mehr nur in Afrika oder in Asien, sondern ganz unmittelbar vor der eigenen Haustür. Höchste Zeit also zu reagieren, dachten sich auch die Verantwortlichen der Stadt.