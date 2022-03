Thomas Mayr ist neuer Chorleiter

Lang war sie, die Corona-Pause für den Männergesangverein Drensteinfurt. Denn seit Ende Oktober des vergangenen Jahres hatte der Chor aufgrund der pandemischen Lage nicht mehr richtig geprobt. Doch das hat sich nun geändert: Seit einer Woche sind die Proben wieder gestartet. Und mit dabei sind nicht nur zwei neue Mitglieder, sondern auch ein neuer Chorleiter. Schließlich hat der MGV mit Thomas Mayr einen Nachfolger für Thomas Klein gefunden.

Wirklich neu ist der MGV für den gebürtigen Österreicher, der in Ried im Innkreis geboren wurde, aber nicht. „Ich habe den Männergesangverein im Jahr 2015 schon einmal vier Wochen lang aushilfsweise für Thomas Modós geleitet“, berichtet der 65-Jährige. Ebenfalls habe er gemeinsam mit den Stewwertern Sängern vor etwa 20 Jahren schon einmal ein Konzert gesungen.

Außergewöhnlich gute Proben

Begegnungen, die sich auch in den Köpfen der Drensteinfurter festgesetzt hatten. „An Gutes erinnert man sich ja bekanntlich schnell und sofort, also haben wir Kontakt mit Thomas aufgenommen“, erzählt der zweite Vorsitzende Hermann Wimber. Ebenfalls schwärmt er von der ersten Probe vor einer Woche. Diese sei sowohl didaktisch als auch in Sachen Führung und Kompetenz „außergewöhnlich gut“ gewesen. „Alle waren froh, als sie den Namen Thomas Mayr hörten. Und man hat sofort gesehen, wie gut er anhand seiner fundierten Ausbildung, seiner Erfahrung und seiner Fähigkeiten einen Männergesangverein leiten kann“, so Wimber. „Innerhalb von einer Stunde haben wir mit Thomas ein Lied von der Kreisklasse in die Regionalliga gebracht.“ Und das, so verrät der Vorsitzende Josef Klein, obwohl aktuell erst einmal wieder ein gemeinsames Akklimatisieren angesagt gewesen sei. Schließlich sei die Zwangspause für die 35 aktiven Sänger sehr lang gewesen.

Konzert mit den „Zucchini Sistaz“

Fest im Blick hat der MGV aber nun das Herbstkonzert mit den „Zucchini Sistaz“ am 25. September. Im dritten Anlauf soll es funktionieren, am Programm wird gerade getüftelt. Deswegen möchte Josef Klein auch noch nicht zu viel offenbaren. Nur so viel: „Wir werden einen interessanten Part zu den ‚Zucchini Sistaz‘ bilden.“ Die Zuschauer dürfen also schon gespannt sein – nicht nur auf das „swingende Gemüse auf sechs Beinen“ und die stimmgewaltige Klasse des MGV, sondern natürlich auch auf die persönliche musikalische Note, die Thomas Mayr dem Männergesangverein als Chorleiter einhauchen wird.

Genügend Erfahrung bringt der Österreicher auf jeden Fall mit. Er ist der Gründer und Leiter des Vokalkreises an St. Michael in Münster und besitzt Diplome mit Auszeichnung in Gesangspädagogik, Lied und Oratorium sowie in Operngesang. Meisterkurse belegte der 65-Jährige bei James King, Francisco Araiza und Walter Berry. Als freiberuflicher Sänger (Bariton) trat er schon unter anderem in Münster, Bremerhaven und Hildesheim auf. Auch im Ausland durfte sich das Publikum von seinem Gesang verzaubern lassen.

Als Gesangspädagoge arbeitete er von 1995 bis 2000 an der Musikhochschule Bremen. Seitdem ist er an der Universität Münster beschäftigt. Im Jahr 2008 besaß er eine Gastprofessur in Graz. Zudem unterrichtete er auch im Rahmen von Workshops in Taiwan und Italien.