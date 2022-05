Töpfe für die ganze Welt

Nach einigen Monaten Pause fand am Freitagmorgen erstmals wieder ein Netzwerktreffen der Drensteinfurter Unternehmen statt. Die städtische Wirtschaftsförderung hatte dazu in das Stanz- und Emaillierwerk Merten und Storck eingeladen, wo Angold Eichler die Gäste begrüßte.

Die dicken Metallrollen wiegen mehrere Tonnen. Und bis sie am Ende entsprechend verarbeitet im Ofen oder auf dem Herd landen, haben sie nicht weniger als 55 Paar Hände durchlaufen. Eine sehr „tiefe Wertschöpfungskette“ also, die etwas mit der zwar tradierten, aber überaus bewährten Produktionsweise zu tun hat, erläuterte Angold Eichler. Denn am Grundprinzip zur Herstellung von Töpfen, Brätern, Pfannen und Co. hat sich über Generationen hinweg nun einmal nicht viel geändert.