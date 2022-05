Hamm/Drensteinfurt

Fans und Freunde der Museumseisenbahn Hamm erwartet am Samstag (21. Mai) eine ganz besondere Reise. Mit dem Wirtschaftswunderzug der 1950er Jahre geht es an die Nordseeküste. Ein Halt ist in Drensteinfurt. Mit dabei ist sogar ein echter Filmstar.

Von Pia Sofie Bartmann