Trabrenntag: Mehr Sport statt Geselligkeit

Die Planungen für die erste große Veranstaltung seit dem Weihnachtsmarkt 2019 laufen. Am 15. August will der Rennverein seinen Trabrenntag im Erlfeld ausrichten. Entsprechende Konzepte sehen reduzierte Besucherzahlen und ein abgespecktes Programm vor.

Es soll die erste größere (Sport-)Veranstaltung in Drensteinfurt seit dem Weihnachtsmarkt 2019 werden. Und zugleich das erste Pferderennen auf einer der ländlichen Grasbahnen im Bundesgebiet seit Beginn der Corona-Pandemie. Am 15. August (Sonntag) will der Rennverein seinen Trabrenntag im Erlfeld ausrichten. Niedrige Inzidenzen und Lockerungen in der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sollen das Event möglich machen. Und trotzdem wird es ein anderer Renntag als aus früheren Jahren gewohnt.