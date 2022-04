Tradition lebt nach Pause wieder auf

Walstedde

Nach sieben Jahren Pause ist es bald wieder so weit. Am 29. April lädt der Walstedder Heimatverein zum Maibaumaufstellen ein und lässt diese Tradition wiederaufleben. Damit an diesem Tag auch nichts schiefgeht, fand nun eine Generalprobe auf dem Hof Topp statt.

Von Pia Sofie Bartmann