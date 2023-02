Nach der teilweise heftigen Kritik von CDU, Grünen und FDP an der Verwaltung in Folge des nach wie vor ungelösten Chaos im Personalhaushalt meldet sich nun auch die SPD-Fraktion in der Sache zu Wort. Und das, erklärt Fraktionsvorsitzender Ingo Stude, vor allem, um die „Diskussion gerne einmal zu versachlichen“.

„Nach der Installation eines neuen EDV-Programms ist die Zuordnung der Personalkosten auf die einzelnen Fachbereiche fehlerhaft. Nach dem Erkennen dieses Fehlers kam es beim Personalchef und dem Bürgermeister zu einer absoluten Fehleinschätzung, wie dieser Fehler zu beheben ist“, schildert Stude. „Dadurch verzögert sich die Korrektur bis jetzt. Solch ein IT-Übertragungsfehler kann passieren. Sehr viele Angestellte werden wohl schon erlebt haben, dass in diesen Fällen in mühsamer und zeitaufwändiger Handarbeit die Daten neu einzupflegen sind.“ Ohne die Fehleinschätzung von Bürgermeister und Personalchef, das räumt Stude gleichfalls ein, wäre das alles allerdings wohl schneller passiert. „An dieser Stelle noch einmal ganz klar: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung trifft hier keine Schuld“, stellt Stude klar.

Mitarbeiter der Verwaltung trifft keine Schuld

Was die Folgen für den immer noch nicht beschlossenen Haushalt betreffe, so seien die dort ausgewiesenen Gesamtkosten für das Personal immer noch nicht korrekt. „Diese beinhalten eine für die Größe der Verwaltung geringe Erhöhung des Personals um 1,3 Stellen. Die Notwendigkeit dieser Erhöhung ist von keiner Fraktion in Frage gestellt worden. Die Zuordnung auf die einzelnen Fachbereiche ist fehlerhaft, nicht aber die Gesamtzahl“, schildert Stude.

Wenn bei der von der SPD beantragten und nun durchgeführten Organisationsuntersuchung ein noch höherer zusätzlicher Stellenbedarf ermittelt werde, dann müsse die Verwaltung diesen dazu auch belegen und zuordnen können. Die SPD-Fraktion ärgere sich zwar ebenfalls über die Verzögerung, könne aber nicht erkennen, dass nun – wie von der Grünen-Fraktion moniert - alle Bürgerinnen und Bürger deshalb das Vertrauen in die Stadtverwaltung verloren hätten. „Hier handelt es sich nach unserer Wahrnehmung eher um einige Ratsmitglieder“, so Stude. „Wir sind uns sicher, dass die Verwaltung nun mit Hochdruck an der Lösung des Problems arbeiten wird.“