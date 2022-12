Frontal-Zusammenstoß auf der K21

Auf der Kreisstraße 21 in Drensteinfurt hat sich erneut ein schwerer Unfall ereignet. Ein 74-jähriger Mann aus Hamm wurde dabei schwer verletzt.

Hubschraubereinsatz in der Drensteinfurter Bauerschaft Mersch

Der schwer verletzte Fahrer des VW musste von den Einsatzkräften befreit werden. Er wurde danach in die Klinik geflogen.

Die Serie schwerer Verkehrsunfälle auf Drensteinfurter Straßen reißt nicht ab. Jüngster Schauplatz war am Mittwochvormittag (erneut) die Kreisstraße 21 zwischen dem Drensteinfurter Gewerbegebiet Viehfeld und der Kreuzung mit der Landesstraße 671 in Mersch.

Gegen 10.30 Uhr war dort ein 74-jähriger Fahrer aus Hamm mit seinem VW Tiguan von Drensteinfurt aus in Richtung Hamm unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er nach Zeugenaussagen auf die Gegenfahrbahn, wo der VW frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen kollidierte.

Während der 60-jährige Transporter-Fahrer nur leicht verletzt wurde, musste der 74-Jährige von den Einsatzkräften der Feuerwehr mittels Rettungsschere aus dem völlig demolierten Pkw befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

Die K21 war während des Rettungseinsatzes zwischen Drensteinfurt und Mersch voll gesperrt. Der Verkehr musste dazu zum Teil weitreichende Umleitungen in Kauf nehmen. Denn aufgrund von Arbeiten an der Fahrbahndecke war auch die Ausweichstrecke über den Merscher Bahnübergang am Mittwoch komplett dicht.