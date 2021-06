Eigentlich war es nur eine Formalie. Denn das, was Planer Rodegang Elkendorf vom Ingenieurbüro Gnegel zum Thema „Straßenendausbau“ am Montagabend im Stadtentwicklungsausschuss vorstellte, war – bis auf einige Kleinigkeiten – bereits bei der Planung des neuen Baugebietes „Bahnhofsumfeld“ vor mehr als zwei Jahren auf den Weg gebracht worden.

In nüchternen Zahlen ausgedrückt: Auf rund 590 Metern der Hakortstraße und der Wittekindstraße sollen 3000 Quadratmeter Pflaster in höhengleicher Bauweise verlegt werden. Hinzu kommen 16 Pkw-Stellplätze und 17 Leuchten, die übrigens schon bestellt sind. Und da ziemlich genau zwei Jahre nach Fertigstellung der Erschließung bereits 80 Prozent der Hochbebauung steht, soll der Ausbau nun zwischen September dieses Jahres und Sommer nächsten Jahres erfolgen, wobei die eigentlichen Arbeiten mit etwa drei Monaten veranschlagt sind. Details, die nach der Politik nun am morgigen Donnerstag auch den Anliegern in einer entsprechenden Versammlung noch einmal vorgestellt werden sollen.

So weit, so gut. Gäbe es nicht einen kleinen „Knackpunkt“, der im Fachausschuss für eine rege Diskussion sorgte, die quasi nahtlos an die Debatte in der vergangenen Sitzung anknüpfte. Das Stichwort lautete erneut „Veloroute“. Denn der geplante Fahrradschnellweg soll, wie berichtet, von der Fuß- und Radwegunterführung am Bahnhof zwischen Aldi- und K+K-Markt hindurch mitten durch das neue Baugebiet führen. Und dazu muss die Route im östlichen Bereich die verkehrsberuhigte Wittekindstraße kreuzen.

Damit dies möglichst ungefährlich funktioniert, hat das Planungsbüro im entsprechenden Kreuzungsbereich eine beidseitige, begrünte Fahrbahnverengung vorgesehen. Eine, so SPD-Mitglied Martin Niesmann, „unglückliche Lösung“. Die aber, so Rodegang Elkendorf, kaum anders darstellbar sei. Denn eine Vorfahrtsregelung für Radfahrer habe die zuständige Verkehrsbehörde des Kreises mit Blick auf die grundsätzlich in verkehrsberuhigten Bereichen geltende Rechts-vor-Links-Regelung abgelehnt. „Hier geht es nicht nur um eine Veloroute. Das ist auch ein Schul- und Arbeitsweg. Ich habe die Befürchtung, dass hier ein neuer Unfallschwerpunkt entsteht“, erklärte Silke Heitbaum (SPD). Kritik, die Rodegang Elkendorf sehr wohl nachvollziehen konnte. Eine Veloroute durch einen verkehrsberuhigten Bereich verlaufen zu lassen, sei jedoch generell durchaus „unglücklich“, schilderte er.

Das befand auch Bürgermeister Carsten Grawunder: „Wenn wir diesen Bereich nicht herausbekommen, macht eine Veloroute an dieser Stelle keinen Sinn.“ Wie Stefan Gengenbacher (Grüne) erklärte, habe seine Fraktion bereits in der vergangenen Sitzung den Vorschlag gemacht, den Routenverlauf zu ändern. Und das könnte nun im Zuge der weiteren Planungen auch durchaus passieren.