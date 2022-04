Unicef dankt Teamschülern

Spontane Aktion – gewaltiges Ergebnis: Stattliche 14.738 Euro standen am Ende des Sponsorenlaufes der Teamschule zugunsten der vom Krieg betroffenen Kinder aus der Ukraine zu Buche. Ein Großteil davon soll, wie berichtet, über das Kinderhilfswerk Unicef Verwendung finden. Wie Teamschulleiterin Anja Sachsenhausen berichtet, wurden dazu mittlerweile 7738 Euro überwiesen. Weitere 5000 Euro sind auf das Konto der evangelischen Mirjam-Kirchengemeinde gewandert, die verschiedene Projekte in der Flüchtlingshilfe betreut. Und nach dem jüngsten Hilfeaufruf der Drensteinfurter Tafel wurden auch ihr 2000 Euro zur Verfügung gestellt.

„An dieser Stelle möchten wir uns sehr bei allen Eltern und Kindern für ihre großartige Bereitschaft bedanken. Die Kinder und Familien in der Ukraine – in Gedanken sind wir bei ihnen“, schildert Anja Sachsenhausen.

Ein dickes Lob für das Engagement der Schüler gab es derweil auch vom UN-Kinderhilfswerk. „Ganz herzlichen Dank für die großzügige Spende. Das ist ein toller Erfolg“, teilte Ulrike Hößle vom Deutschen Komitee für Unicef in Köln in dieser Woche mit. In den vergangenen Wochen habe die Organisation in der Ukraine verschiedene Aktion gestartet, um eine nachhaltige Wasser-, Sanitär-, Hygiene- und Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, Bildungsmöglichkeiten zu schaffen, Kinder zu schützen und finanzielle Hilfe zu leisten.

Allein bis zum 30. März wurden dazu nicht weniger als 114 Lkw-Ladungen mit insgesamt 1275 Tonnen humanitären Hilfsgütern für Kinder und Familien in die Ukraine und die Nachbarländer geschickt. 92 Lkw-Ladungen sind bereits in Lwiw angekommen und wurden von dort aus im ganzen Land verteilt. Damit erreiche Unicef über acht Millionen Menschen, darunter zwei Millionen Kinder.