Unterführung wird saniert

Das Luftbild zeigt den möglichen Streckenverlauf der Veloroute über den Ladestrang in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Sollte er umgesetzt werden, würde die Zufahrt zum Ladestrang von der Adenauerstraße aus unmöglich. Egal welche der drei Varianten am Ende zum Tragen kommt, so soll die Fuß- und Radwegunterführung komplett saniert werden.

Foto: Jeschke