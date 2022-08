Vandalen verursachen über 10 000 Euro Schaden

Es sollte ein fröhliches Wochenende werden. Doch die Bürgerschützen, die wie gewohnt beim Fest der Junggesellen dabei waren, erlebten bereits am Samstag ein böses Erwachen. Unbekannte Vandalen hatten einen ihrer „Alltagsmenschen“ auf dem Marktplatz zerstört.

Sie waren seit Mai die absoluten Hingucker auf dem Marktplatz. Doch seit dem frühen Samstagmorgen muss der auf der Maibaum-Bank sitzende „Bürgerschütze“ ohne seinen „Offizier“ auskommen. Der Grund: Bislang unbekannte Vandalen haben den sogenannten „Alltagsmenschen“ – ausgerechnet am Festwochenende der Junggesellenschützen – brutal zerstört. Zum Entsetzen der Bürgerschützen, die das „Maibaum-Ensemble“ im Wert von rund 20 000 Euro mit Unterstützung des Förderprogramms „Vital 8 plus NRW“ erst im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben hatten.