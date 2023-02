Veranstaltung soll im August stattfinden

Der Zuspruch zum vom Ortsjugendring (OJR) Rinkerode geplanten „Tag der Vereine“ ist groß. Mehr als 20 Teilnehmer waren am Sonntagnachmittag zum Info-Treffen ins Jugendheim gekommen, um die Veranstaltung festzuzurren.

„Tag der Vereine“ in Rinkerode

Ein „voller Erfolg“, wie Steffen Lechtermann vom Vorstand des OJR schreibt.

Mit dabei waren Vertreterinnen und Vertreter folgender Vereine und Interessengemeinschaften: Landwirtschaftlicher Ortsverband (LOV), Frauengemeinschaft (KFD), Sportverein (SVR), Freiwillige Feuerwehr (Jugendfeuerwehr und Löschzug), Hegering, Reitverein (RVR), Messdiener, Kindercafé (im OJR), Tennisclub (TCR), Schützengilde 1840, Kolping-Blasorchester (KBO), Heimatverein und „Städte(R)freundschaft“ Drensteinfurt-Ingré. Ebenfalls teilgenommen haben Ortsvorsteher Bernhard Stückmann und ein Vertreter aus der Politik, der Vorsitzende der CDU-Ortsunion, Reinhard Pöhler.

Datum, Ablauf und Standort

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde stellte der OJR-Vorstand seine Idee zum „Tag der Vereine“ vor. „Danach sind wir in eine sehr zielführende offene Diskussion zum möglichen Ablauf, Standort und zu kreativen Ansätzen der Vereine übergegangen“, teilt Lechtermann weiter mit. Als möglicher Termin wurde der 12. August (Samstag) festgelegt. „Wir werden die Vereine jetzt zeitnah anschreiben und um feste Anmeldung und erste Ideenskizzen der Angebote bitten.“

Weitere Vereine, die an einer Teilnahme interessiert sind, dürfen sich ebenfalls gerne melden per E-Mail an ortsjugendring.rinkerode@gmail.com.