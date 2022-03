Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag

Den Internationalen Frauentag am 8. März nutzen mehrere Institutionen, um einen Abend zum Thema „Frauen in Afghanistan“ auszurichten. Die städtischen Gleichstellungsbeauftragten haben für die kommenden Wochen zudem weitere politische und kulturelle Veranstaltungen geplant.

Der Internationale Frauentag am 8. März ist bei den örtlichen Gleichstellungsbeauftragten stets besonders dick im Kalender markiert. Doch pandemiebedingt waren in den vergangenen beiden Jahren kaum Aktionen möglich. Und auch jetzt ist die Lage noch nicht wieder so entspannt, dass Großveranstaltungen ganz ohne Einschränkungen über die Bühne gehen können.

Deshalb hat Elke Göller, Gleichstellungsbeauftragte bei der Stadt Drensteinfurt, entschieden, das eigentlich für den kommenden Sonntag geplante Kabarett mit den „Weibsbildern“ noch einmal zu verschieben. Sie hofft darauf, Ende Juni bei besserem Wetter und niedrigeren Inzidenzen ein gelungenes Event sowohl für die Darstellerinnen als auch fürs Publikum bieten zu können. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, ab Anfang Mai werden weitere Tickets zum Kauf angeboten.

„Frauen in Afghanistan“

In Albersloh hingegen wird der weltweite Gedenktag dazu genutzt, einen Abend zum Thema „Frauen in Afghanistan“ auszurichten. Veranstalter sind das Sozial-Zentrum Fels, der Deutsch-Ausländische Freundeskreis, der Verein FiZ, Pax Christi, die Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus sowie die Stadt Sendenhorst. Eine engagierte Gruppe um Eva Rüschenschmidt hat den Abend federführend organisiert und will mit ihm ein Zeichen der Solidarität senden. Denn durch die Machtübernahme der Taliban sähen sich insbesondere afghanische Frauen Repressalien ausgesetzt, so die Organisatorinnen.

Nach der Begrüßung soll mit zwei kurzen Filmen in das Thema eingeführt werden. Dann werden zwei junge Afghaninnen zu Gast sein, die von der Situation in ihrer Heimat berichten. Auch Fragen aus dem Publikum sind möglich. Zwischendurch wird ein Eintopf serviert. Gerne möchten Eva Rüschenschmidt und Co. den Abend auch dazu nutzen, um Spenden zu sammeln. Das Geld soll der deutschen Hilfsorganisation „Medica mondiale“ zugute kommen, die sich für Frauenrechte in aller Welt einsetzt.

Entwicklungen in Osteuropa

Zwar sei aktuell der Ukraine-Krieg überall das beherrschende Thema, darüber dürfe man aber die Krisen in anderen Teilen der Welt nicht vergessen, meint Eva Rüschenschmidt. Dennoch sei es, wenn gewünscht, auch möglich, die jüngsten Entwicklungen in Osteuropa zu thematisieren. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag (8. März) um 19 Uhr im Sozial-Zentrum in Albersloh. Eine Anmeldung ist nicht nötig, es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Eine weitere Veranstaltung, die speziell Frauen in den Blick nimmt, hat Martina Bäcker, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Sendenhorst, für Ende April geplant. Schon im Redaktionsgespräch im vergangenen November hatte Bäcker erzählt, dass sie gerne eine Diskussionsrunde zum Thema „Frauen in der Lokalpolitik“ organisieren möchte. Diese soll nun am 22. April um 19.30 Uhr im Haus Siekmann stattfinden. Zunächst wird im Rahmen des VHS-Frauenkinos der Film „Die Unbeugsamen“ gezeigt. Im Anschluss wird Bäcker eine kleine Gesprächsrunde mit Sendenhorster Politikerinnen moderieren. Zugesagt hätten bisher die SPD-Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass sowie die CDU-Ratsfrauen. „Ich denke, mit Blick auf die Landtagswahl am 15. Mai passt das thematisch ganz gut“, betont Martina Bäcker, die die Runde aber gerne noch erweitern würde.

Neue Reihe der VHS

Ebenfalls im April startet eine neue Reihe der VHS, bei der die Gleichstellungsbeauftragten der drei beteiligten Städte den Hut aufhaben: die Frauenakademie DAS (Drensteinfurt, Ahlen und Sendenhorst). Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wird am 8. April um 19.30 Uhr im Haus Siekmann Prof. Barbara Schock-Werner, Kunsthistorikerin und ehemalige Dombaumeisterin am Kölner Dom, einen Vortrag mit dem Titel „In Stein gemeißelt – Domgeschichten“ halten. Um Frauen in den verschiedenen Epochen der Kunst wird es bei dem Termin gehen, der im Juli in der Alten Post in Drensteinfurt stattfindet. Dafür hat Elke Göller die Vorsitzende des örtlichen Kunst- und Kulturvereins, Christa Heistermann, gewinnen können. Eine ausführliche Ankündigung dieser neuen VHS-Reihe, die aus insgesamt vier Terminen besteht, soll folgen.