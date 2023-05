Verdacht auf Blindgänger in der Werse

In der Werse sind möglicherweise Kampfmittel gefunden worden. Eine genauere Überprüfung steht bevor, die auch mit einer Evakuierung verbunden sein könnte.

In der Werse könnten Kampfmittel gefunden worden sein. Das soll am 6. und 7. Juni genauer überprüft werden.

„Im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen zur Renaturierung der Werse wurde eine Fläche per Luftbildauswertung auf Kampfmittel überprüft. Der sich daraus ergebende Verdachtspunkt hat sich nun konkretisiert und muss per Öffnung überprüft werden, da die vorherigen geophysikalischen Detektionsverfahren einen Verdacht in sechseinhalb Metern Tiefe ergeben haben“, teilt die Stadt Drensteinfurt mit.

Aufgrund der aktuell laufenden vorbereitenden Maßnahmen, wie beispielsweise einer umfassenden Grundwasserabsenkung, ist der Fuß- und Radweg parallel zur Straße „An der Werse“ gesperrt.

Eine Öffnung ist für den 6. und 7. Juni (Dienstag und Mittwoch) geplant. „Sofern sich der Verdacht im Rahmen der Öffnung bestätigt, kann eine Evakuierung kurzfristig notwendig sein. Der Umfang der möglichen Evakuierung kann erst zu diesem Zeitpunkt definiert werden. Eine Gefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht“, betont die Verwaltung weiter.

Laufende Informationen werden über die Presse, die Social-Media-Kanäle der Stadt Drensteinfurt sowie über die Homepage veröffentlicht.