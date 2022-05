Verfall trifft auf Schönheit

In alten Gemäuern, auf Dachböden und in Kellern ist die Drensteinfurter Fotografin Gisela Schäper auf Motivsuche gegangen. Die Ergebnisse sind bald in ihrer neuen Ausstellung „Schlossgeflüster“ in Münster zu sehen.

Schon länger gehört Gisela Schäper zu dem Verbund von Künstlerinnen, der gemeinsam die Produzentengalerie „SO-66“ in Münster betreibt. Der Atelier- und Ausstellungsraum an der Soester Straße, Ecke Hafenweg, feiert aktuell sein 15-jähriges Bestehen. In Gemeinschafts- oder Einzelausstellungen präsentieren die derzeit zehn Künstlerinnen ihre Werke dem interessierten Publikum. Nun zeigt die Fotografin aus Drensteinfurt vom 15. Mai bis zum 26. Juni einige neue Arbeiten. Der Titel der Ausstellung lautet: „Schlossgeflüster – Fotografie an geheimen Orten“.

Geheime Orte haben eine magische Anziehungskraft, gerade, weil sie nicht jedem zugänglich sind. Gisela Schäper hat nicht nur das Talent, diese besonderen Orte aufzuspüren, sondern auch die Fähigkeit, das Wunderbare, das in ihnen schläft, zu sehen und mit ihrer Kamera zum Leben zu erwecken. Inmitten alter Schlossgemäuer, auf zwielichtigen Dachböden und in dämmrigen Kellern führt sie ein leises Zwiegespräch mit längst vergessenen Gegenständen.

Mit großer Sensibilität für Licht und Farben und einem feinen Gespür für den erzählerischen und symbolischen Reichtum der vorgefundenen Situationen schafft die Künstlerin Stillleben, die in eine verzauberte Welt entführen. „Situationen voller Gegensätze ziehen die Betrachter in ihren Bann, Verfall trifft auf hinreißende Schönheit, Vergessenes auf Erinnerung, Nutzloses entfaltet eine eigenwillige Poesie“, heißt es in der Ankündigung. „Mit einem Augenzwinkern und einer Prise Humor gelingt es der Fotografin sogar, Schlossgespenster aus ihrem Jahrhundertschlaf zu wecken.“

Kundige und unterhaltsame Einführung

Auf der Vernissage am 15. Mai (Sonntag) um 15 Uhr gibt die aus Drensteinfurt stammende und in Berlin ansässige Künstlerin Irmingard Lehmann-Stelter eine ebenso kundige wie unterhaltsame Einführung in die Ausstellung. Diese wird mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“ gefördert, einem Konjunkturprogramm für den Kultur- und Medienbereich.

Die Ausstellung „Schlossgeflüster“ in der „SO-66 Produzentengalerie“, Soester Straße 66 in Münster, ist ab dem 15. Mai bis zum 26. Juni samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung unter Tel. 01 51 / 20 18 29 86 zu sehen.