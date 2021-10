„Vernetzt, engagiert und gut“

Die Situation ist paradox. Restaurants, die trotz langer Reservierungslisten nicht täglich öffnen können, weil es an Köchen und Servicekräften fehlt. Und Handwerksbetriebe, die Kundenaufträge mangels Mitarbeiter – oder weil notwendige Einbauteile nur mit mehrmonatigen Lieferzeiten zu bekommen sind – nicht abarbeiten können. Kurz: Der Fachkräftemangel ist längst kein Zukunftsgespenst mehr, sondern bittere Realität. Eine Ursache dafür: „Es gibt bei Jugendlichen ein völlig falsches Verständnis von Handwerk“, erklärte Matthias Resch. „Dabei gibt es heute viele hochkomplexe handwerkliche Berufe. Und die gezahlten Gehälter toppen die eines BWL-Studenten locker“, so der stellvertretende Leiter der Teamschule weiter.

Um an diesem Problem zu arbeiten, hatten Stadt und IGW am Donnerstagabend zur Neuauflage des „Netzwerktreffens für Unternehmen“ bewusst in die Drensteinfurter Sekundarschule eingeladen. Denn hier, erklärte Resch weiter, liege nun einmal die zentrale Schnittstelle zur Gewinnung der Fachkräfte von morgen. Die Voraussetzungen, den Nachwuchs für den beruflichen Werdegang adäquat vorzubereiten, seien dazu bestens, schildert Matthias Resch den rund 40 Gästen aus Industrie, Handel und Handwerk. „Wir sind vernetzt, haben ein engagiertes Kollegium, erfahren viel Zuspruch und bieten einen qualitativ guten Unterricht, der dazu mit Bestnoten in jeder externen Bewertung abgeschnitten hat“, betonte der stellvertretende Leiter.

Fakten, die man als Außenstehender von einer Schule in einem doch eher „beschaulichen Schlafstädtchen“ nicht unbedingt erwarte, so der aus Hamm stammende und erst kürzlich nach Drensteinfurt gewechselte Pädagoge weiter. „Es ist eine Schule, die ich so noch nie gesehen habe“, sagte er. Dass dies so ist, sei natürlich auch dem Engagement der örtlichen Unternehmen zu verdanken. Denn schließlich trügen sie durch die gezahlten Steuern einen nicht unerheblichen Teil zur Bildung des Nachwuchses bei. „Ich kann Sie nur einladen: Kommen Sie in die Schule. Stellen Sie Ihre Betriebe vor, und zeigen Sie, wie hochinteressant Berufe im Handwerk sind“, appellierte Resch abschließend.

Berufsorientierung startet früh

Eine der wichtigsten Kontaktpersonen für Unternehmen in der Teamschule ist übrigens Uda Persch-Büttner, bei der die Fäden im Bereich der Berufsorientierung zusammenlaufen. Letztere, so die Lehrerin, starte dazu bereits in den Klassen fünf bis sieben mit der Formulierung von Berufswünschen und nicht zuletzt mit den schon traditionellen „Girls- und Boysdays“, bei denen Jungen und Mädchen in Berufe hineinschnuppern, die in der Regel immer noch dem jeweils anderen Geschlecht zugeordnet werden.

Konkret wird es dann ab Klasse acht mit Potenzialanalysen und einer ersten einwöchigen Berufsfelderkundung. Neben weiteren Praktika steht dann in Klasse neun das Bewerbungscamp auf dem Programm, an dem in Vor-Corona-Zeiten nicht weniger als 40 Personalexperten teilgenommen haben. Ein Engagement, auf das Persch-Büttner auch in den kommenden Jahren hofft.

Ausbildungsmesse geplant

Auf viele Möglichkeiten zur Berufsorientierung setzt übrigens auch die Stadt als Schulträgerin. Wie Wirtschaftsförderin Laura Volkmar den Teilnehmern berichtete, ist geplant, eine eigene Fachkräfte- und Ausbildungsmesse ins Leben zu rufen, die bereits im ersten Halbjahr 2022 stattfinden soll. Um diese Messe zu organisieren, bedarf es natürlich einiger Kontakte und persönlicher Kommunikation. Zwei Aspekte, die daher auch bei der Neuauflage des Unternehmertreffens im großen Forum der Teamschule neben kurzen Impulsvorträgen im Mittelpunkt standen. Das Format der Veranstaltung, die bis zu Beginn der Corona-Pandemie als „Unternehmerfrühstück“ in wechselnden Betrieben stattgefunden hatte, habe man bewusst geändert, erklärten Bürgermeister Carsten Grawunder und Wirtschaftsförderer Frank Kronshage. Denn eine Abendveranstaltung mit dazu geselligem Ausklang bei Getränken und Gegrilltem biete schon rein zeitlich einen deutlich entspannteren Rahmen als ein Morgentermin am Samstag, der für viele Gewerbetreibende eben noch ein ganz normaler Werktag ist. Weitere Treffen sollen künftig möglichst jeweils halbjährlich angeboten werden. „Wir bieten den notwendigen Rahmen. Sie müssen die Inhalte liefern“, richtete Frank Kronshage sich an die Gäste.

Um die Bedeutung derartiger Zusammenkünfte auch für die Förderung der zwischenbetrieblichen Kommunikation zu unterstreichen, waren am Donnerstagabend übrigens auch Dorothee Hünting-Boll von der Industrie- und Handelskammer Nordwestfalen sowie Petra Michalczak-Hülsmann als Geschäftsführerin der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mit von der Partie, die den Gewerbetreibenden im Anschluss für weitere Fragen zur Verfügung standen.

Neuauflage im neuen Format Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke Netzwerktreffen für Unternehmer in Drensteinfurt Foto: Dietmar Jeschke