Dicker „Bock“ im Personalhaushalt

Die Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen haben noch gar nicht begonnen. Trotzdem rumort es mit Blick auf den Planentwurf des Bürgermeisters bereits gehörig hinter den Kulissen.

Hinter den Kulissen rumort es: In den vorgelegten Stellenplan haben sich diverse Abweichungen eingeschlichen. In der Stadtverwaltung ist man nun auf der Suche nach der Fehlerquelle.

Und das nicht nur angesichts des erneut mehr als ambitionierten Investitionsplans, den man – so kritisierte es vor allem die CDU in ihrer jüngsten Klausurtagung – bereits in den vergangenen Jahren schlichtweg nicht „abgearbeitet“ bekommen habe. Sauer zeigten sich die Vertreter der Union vielmehr auch über den vorgelegten Stellenplan der Verwaltung, ist die darin aufgelistete Verteilung der Personalaufwendungen von insgesamt rund 7,2 Millionen Euro auf die sogenannten „Produktgruppen“ doch durchaus nebulös und rätselhaft.