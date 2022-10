Videoaufnahmen überführen Rucksack-Dieb

Älteres Ehepaar am Bahnhof in Münster bestohlen

Ein in Drensteinfurt wohnender Algerier soll nach Angaben der Bundespolizei einem älteren Ehepaar bei dessen Aufenthalt an einer Sitzgelegenheit im Bahnhof von Münster einen Rucksack mit Reiseunterlagen, Pässen und 800 Euro Bargeld gestohlen haben. Das Paar habe in den frühen Morgenstunden des Dienstags eine Streife informiert. Die Auswertung der Videoüberwachung habe das bestätigt, teilt die Bundespolizei mit. Der zunächst unbekannte Mann sei von einem Ladendetektiv eines Geschäfts im Bahnhof aus der Vergangenheit wiedererkannt worden. Der Ladendetektiv habe die Bundespolizisten informiert. Diese brachten den 25-Jährigen zur Wache am Bahnhof.

Dort habe sich der Verdacht beim Abgleich mit den Videoaufzeichnungen bestätigt. Der Algerier, der sich unerlaubt in Deutschland aufhalte, habe zuvor das Ehepaar bestohlen. Das Diebesgut sei aber verschwunden.

Strafverfahren eingeleitet

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahl und unerlaubten Aufenthalts ein. Anschließend sei der „polizeibekannte Mann“ von der Wache entlassen worden.

Die ältere Ehepaar habe die geplante Reise nicht antreten können.