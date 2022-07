Viele kleine Inseln helfen Insekten

Drensteinfurt

Das Insektensterben ist in vieler Munde. Um ihm etwas im heimischen Garten entgegenzusetzen, ist gar nicht viel Aufwand erforderlich, weiß Kerstin Hübschen. Sie ist eine von 18 Beraterinnen und Beratern, die der Naturschutzbund Nabu im Zuge des Vital-NRW-Projektes „8 Plus summt auf“ ausgebildet hat und nun Interessenten in deren Gärten mit Rat zur Seite stehen.

Von Nicole Evering