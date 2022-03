Walstedder Schützenfest: Vier tolle Tage im Juni

In Walstedde laufen die Planungen für das diesjährige „Fest aller Feste“ bereits auf Hochtouren, wie die Bürgerschützen mitteilen. Ende Juni soll ein Nachfolger für „Langzeitkönig“ Uwe Müller gefunden werden. Und auch ihr Jubiläum 2023 haben die Schützen schon im Blick.

Endlich wieder Schützenfest: Auch die Walstedder Bürgerschützen wollen in diesem Jahr feiern – und zwar ab dem 24. Juni.

Nicht nur in Ameke und Drensteinfurt darf sich die Bevölkerung wieder auf ein Schützenfest in diesem Jahr freuen. Auch in Walstedde laufen die Planungen für das diesjährige „Fest aller Feste“ auf Hochtouren – wie nun die Bürgerschützen aus dem Lambertusdorf auf Anfrage der Redaktion mitteilen.