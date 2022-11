Vier Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Erneut ist es auf der Landesstraße 671 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr kollidierte der Fahrer eines Mercedes, der aus Richtung Walstedde von der Straße Ostfeld kommend nach links auf die L 671 in Richtung Ahlen abbiegen wollte, mit einem Audi. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer aus Ahlen den vorfahrtsberechtigten Audi übersehen. Dieser hatte unmittelbar vorher einen Lkw überholt. Beim Unfall wurden der 78-jährige Fahrer des Mercedes schwer und seine gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Der 24-jährige Fahrer des Audi und seine gleichaltrige Beifahrerin, beide aus Hamm, wurden leicht verletzt. Alle vier Unfallbeteiligten kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Beim Unfall traten Öl und Benzin aus, die Firma Hülsmann reinigte die Straße. Die L 671, auf der sich erst am Donnerstag ein schwerer Zusammenstoß ereignet hatte, war für die Zeit der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Vor Ort waren Polizei, Notarzt, Rettungswagen sowie die Feuerwehren aus Ahlen und Drensteinfurt.