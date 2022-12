Volle Konzentration, bitte

Für die Teilnehmer der Schach AG war am Montag schon Weihnachten. Nun ja, zumindest gab es Geschenke. Dr. Bernd Broeckmann, Vorsitzender der Schachfreunde Drensteinfurt, hatte zum nachmittäglichen Unterricht ein großes Paket mitgebracht...

Schach AG an der KvG-Grundschule

André Fleischmann (l.) und Kiron Walter betreuen die Schach AG an der Grundschule. Für die hatte Dr. Bernd Broeckmann (r.), Vorsitzender der Schachfreunde Drensteinfurt, neues Spielmaterial im Gepäck, darunter auch ein magnetisches Wandbrett.

Seit den Sommerferien bieten die Schachfreunde während des Offenen Ganztags (OGS) an der KvG-Grundschule eine Schach AG an. Erst- bis Viertklässler können dort in das „Spiel der Könige“ hineinschnuppern: Nach welchen Regeln werden die einzelnen Figuren über das Brett bewegt? Und wie verhält sich eigentlich der Gegner? „Das ist gerade für die ganz jungen Spieler noch schwer einzuschätzen“, weiß Broeckmann, seit 2017 Vorsitzender des 45 Mitglieder starken Vereins und im Zuge dessen auch für die Jugendarbeit zuständig.