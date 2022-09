Volles Haus im Viehfeld

Nachdem der Auftakt zur ersten Gewerbeschau wettermäßig unter keinem guten Stern gestanden hatte, strömten am Sonntag Tausende Besucher bei strahlendem Sonnenschein ins Viehfeld. Und die Resonanz, so IGW-Vorsitzende Martina Lammersmann, war positiv.

Dunkle Wolken und Dauerregen? Die waren nach dem „verhagelten“ Auftakt spätestens am Sonntagmittag vergessen. Denn pünktlich, nachdem die mehr als 40 teilnehmenden Betriebe um 13 Uhr ihre Pforten zum zweiten Gewerbeschautag geöffnet hatten, bahnte sich die Sonne ihren Weg durch die morgendliche Wolkendecke. Und so dauerte es nicht lange, bis sich Straßen und Parkplätze im Viehfeld füllten.

„Es war einfach mega-gut besucht“, zeigte sich Gewerbevereinsvorsitzende Martina Lammersmann im Nachhinein und trotz des verregneten Samstags mehr als zufrieden. Und die Resonanz der Betriebe und Besucher sei auch durchweg positiv gewesen – vor allem mit Blick auf die als Ziel gesetzte Nachwuchssuche. „Es gibt einige Betriebe, die haben gleich fünf Praktikumsplätze vergeben können. Und das ist toll, ist das Praktikum doch der erste Schritt in Richtung Ausbildung“, schildert die IGW-Vorsitzende.

Genutzt wurde die Möglichkeit zum „Betriebsluftschnuppern“, zu dem vor allem die oberen Jahrgänge der Teamschule mittels „Laufzettel" ausdrücklich angehalten waren, vor allem am – ohnehin meist besucherschwächeren – Samstag. Und das sei positiv gewesen, hätten die Betriebe so doch auch ausreichend Zeit gehabt, um alle offenen Fragen zu beantworten.

Im Nachgang, sagt Martina Lammersmann, wolle man nun noch einmal alle beteiligten Unternehmen nach ihrer Resonanz befragen. Die ersten Signale seien jedoch bereits derart positiv gewesen, dass man schon jetzt über eine Neuauflage – möglicherweise in zwei Jahren – nachdenke. Dann vielleicht mit einigen kleineren Optimierungen, denn zu verbessern, betont die IGW-Vorsitzende, gebe es eigentlich „immer etwas“. Im Blick hat sie dabei bereits jetzt die Beschilderung. Denn auch wenn der in Form von Flyern und Sonderbeilage dieser Zeitung bereitgestellte Lageplan durchaus rege in Anspruch genommen worden sei, so habe doch mancher Besucher die vielleicht ein wenig „versteckt“ liegenden Betriebe nicht oder nur durch Zufall gefunden. Dazu habe man natürlich auch die durchaus langen – und mit deutlichen „Attraktionslücken“ behafteten – Wegstrecken im Fokus. „Es wäre natürlich schön gewesen, wenn sich wirklich alle Unternehmen beteiligten hätten. Aber das steht natürlich jedem Betrieb frei“, sagt Lammersmann. Dazu hätte man sich durchaus auch über mehr Schausteller und Händler gefreut. Diese allerdings für zwei reine Nachmittagsveranstaltungen zu gewinnen, sei durchaus schwierig. Dazu gelte es natürlich auch noch zu beachten, dass die Verkehrsflächen passierbar bleiben müssen. „Und wir können den Firmen ja auch nicht ihre Tore zubauen“, sagt Lammersmann.

Durchweg gut angekommen, sagt die Gewerbevereinsvorsitzende abschließend, sei auch die „After-Show-Party“ am Samstagabend, auch wenn der erhoffte Gästeansturm witterungsbedingt ausgeblieben ist. Dennoch hätten etliche ansässige Betriebe die Möglichkeit genutzt, um einmal in ganz lockerem und informellem Rahmen „zu netzwerken“. Kalt wurde den Teilnehmern dabei übrigens nicht. Denn erstmals zum Einsatz kamen an diesem Abend die neuen IGW-Feuertonnen, die ab sofort über den Gewerbeverein bestellbar sind. Für 250 Euro in klein oder 280 Euro in groß können Interessenten dabei zwischen verschiedenen, ins Metall gelaserten Stewwerter Motiven wählen – angefangenen beim Maibaum über die Alte Post bis hin zum bekannten „Stewwerter Hirsch“. Aktuell, so Lammersmann abschließend, laufe bereits die Produktion für den Weihnachtsmarkt, auf dem man den Gartenwärmespender gleichfalls anbieten möchte.