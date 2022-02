Vom Dach in den Tank

Seit knapp einem Jahr nimmt die Stadt am „Wattbewerb“ teil. Das Ziel ist es, die Photovoltaik-Kapazität im Stadtgebiet möglichst schnell zu verdoppeln. Mit gutem Beispiel voran geht dabei Familie Klenz. Die versorgt sich mittlerweile fast autark mit Wärme und Strom.

Auf den Häusern der Familien Klenz (r.) und Eggenstein reiht sich ein Solarmodul an das nächste. Auch auf einem flachen Garagendach funktioniert das Prinzip.

Für Christian Klenz ist die Sache klar: Beim Klimaschutz muss jeder mitmachen. Denn: „Es geht um unsere Kinder und Enkel.“ Es geht aber auch ums Geld. „Und spätestens damit kann man andere hellhörig machen“, weiß der Drensteinfurter aus Erfahrung. Gerne rechnet er vor, was er mittlerweile monatlich an Strom-, Heiz- und Tankkosten spart. Und damit hat er schon den einen oder anderen Nachbarn im Wohngebiet überzeugt, es ihm gleichzutun. „Wir schieben uns das Geld jetzt einfach in die eigene Tasche“, bilanziert er schmunzelnd.