Vom Handelshaus zum Wahrzeichen

Ihr Verkauf und Abbau war eigentlich schon bereits besiegelt – doch dann kam alles anders. Zum Glück, mag mancher heute denken, würde der Stadt ohne ihr Wahrzeichen namens Alte Post doch durchaus etwas fehlen. In diesem Jahr wird das Haus stolze 375 Jahre alt.

Vor gut 50 Jahren war der Abriss eigentlich bereis beschlossene Sache. Heute ist man froh darüber, dass das in den Abendstunden prächtig leuchtende und mittlerweile stolze 375 Jahre alte Gebäude erhalten geblieben ist.

Heruntergekommen, marode und nicht zuletzt auch der modernen Innenstadtentwicklung einfach nur im Wege: Das dachten vor nun rund 50 Jahren nicht wenige Drensteinfurter. Ein unbekannte Schreiber brachte den wachsenden Bürgerunmut im Jahr 1976 in einem Brief an den damaligen Bürgermeister Heinz Fels mit nur fünf Worten auf den sprichwörtlichen Punkt: „Steck die Alte Post an!“, hieß es darin. Und um dem Ansinnen den notwendigen Nachdruck zu verleihen, hatte der Absender auch gleich ein Päckchen Streichhölzer beigelegt.