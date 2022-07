Vom Lanz-Trecker zur Lkw-Flotte

Drensteinfurt

Wenn man bis in die 1980er Jahre nach Lüdinghausen oder Münster fuhr, kam man auf dem alten Verlauf der Ossenbecker Straße in der Nähe der Gaststätte „Schwatten Holtkamp“ am Speditionsgelände der Firma Große Rövekamp vorbei. Der Drensteinfurter Modellbauer Peter Sacher hat vor Jahren damit begonnen, seine Erinnerungen an die Firma in Modellen festzuhalten.