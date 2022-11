Von adventlichem Flair umgeben

Wer sich ein wenig mit adventlichem Flair umgeben wollte, die eine oder andere jahreszeittypische Leckerei genießen oder nach Weihnachtspräsenten Ausschau halten wollte, wurde am Samstag in Rinkerode fündig.

Zwar musste der traditionelle Rinkeroder Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erneut ausfallen, doch wer sich ein wenig mit adventlichem Flair umgeben wollte, die eine oder andere jahreszeittypische Leckerei genießen oder nach Weihnachtspräsenten Ausschau halten wollte, wurde am Samstag dennoch fündig im Davertdorf.

So fand zum bereits zweiten Mal bei Familie Schäpers in der Kapellenstraße das „weihnachtliche Stöbern“ statt. Während die Gastgeberin im Innenhof vor allem selbst Gestricktes wie dicke bunte Socken und Handschuhe anbot, gab es beim Stand einer weiteren Rinkeroderin sowie beim „Nähcafé Münster“ handgefertigte Geschenkideen aus Stoff zu erstehen. Auch Familie Schratz war mit ihrem Angebot rund um die Biene mit dabei.

Außerdem warteten nicht nur Getränke sondern auch Grillwurst auf die Gäste. Und die kleinen Besucher bekamen frisches Popcorn geschenkt.

Der kleine „Weihnachtsladen“

Auch beim kleinen „Weihnachtsladen“ an der Albersloher Straße gab es eine reichhaltige Auswahl an Dekorativem und selbst Genähtem. Dort konnte am Samstag extra lang gestöbert und bei einem Glühwein vor dem liebevoll gestalteten Schaufenster geklönt werden.

Und im Backhaus neben dem Pfarrzentrum konnten die Rinkeroder wieder die beliebten Steinofenbrote kaufen. Fünf Mitstreiter aus dem Backhaus-Team hatten sich dafür seit 8 Uhr morgens ins Zeug gelegt. Aus 75 Kilogramm Mehl Weizenmehl, 20 Kilogramm Vollkornmehl, sechs Kilo Leinsamen, Kürbis- und Sonnenblumenkernen, Sesam und sechs Kilo Rosinen sowie 80 Eiern und 38 Litern Milch fertigten sie in drei Backgängen insgesamt 150 Laibe Brot. Nach einer Stunde Verkaufszeit war sämtliches Backwerk unter die Leute gebracht.

Gemütlich im Adventsgarten

Ein besonders großer Anziehungspunkt war der Biergarten der Alten Dorfschänke. Da der Platz nicht ausreichte, um auch die Imbisshütte zu platzieren, war die rechte Zufahrt abgesperrt und ein Stück des Kirchplatzes hinzugenommen worden. Der noch vom letzten Weihnachtsmarkt bekannte Leuchtwürfel-Stehtisch war aufgestellt. Am frühen Abend spielte das Kolping-Blasorchester dort für die Gäste.

Die anschließende Vorabendmesse in der St.-Pankratius-Kirche wurde von der Chorgemeinschaft MGV Rinkerode und Rheingold-Quartett Münster musikalisch zur Einstimmung auf die Adventszeit mitgestaltet.