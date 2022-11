Von Ansturm keine Spur

Die Bedingungen konnten kaum besser sein: Eher „schmuddeliges“ Herbstwetter, das nicht unbedingt zum Draußensein animierte. Dazu ein bestens vorbereitetes, rund 50-köpfiges Team, das sich bereits intensiv auf seine Aufgaben „eingeschossen“ hatte. Und dann ist da ja noch der Kulturbahnhof selbst, der angesichts seiner räumlichen Struktur für die „Drensteinfurter Spieletage“ schlichtweg ideal ist. Und trotzdem sollte es am Ende nicht ganz so laufen, wie Rüdiger Pieck und Meike Haverkamp es sich mit den übrigen Mitarbeitern sowie den zahlreichen ehrenamtlichen „Teamern“ gewünscht hatten. Denn vom Andrang vergangenen Jahre – die ursprünglich „Playstation“ getaufte Aktion gibt es bereits seit der Eröffnung des Kulturbahnhofs vor 20 Jahren – herrschte am Wochenende keine Spur.

Im Gegenteil: Dort, wo die Tische sonst dicht umlagert waren, um die neusten Strategie-, Brett- oder Gesellschaftsspiel samt persönlicher Erklärung kennenzulernen, ging es am Wochenende recht ruhig zur Sache. Gut, für diejenigen, die gekommen waren, hatten sie die doch ausreichend Gelegenheit, die Neuerscheinungen der Jahre 2020 bis 2022 intensiv zu testen. Allerdings weniger spannend für manche „Teamer“, die zwischenzeitlich durchaus auch einigen Leerlauf zu überbrücken hatten.

„Bezüglich der Spieltage schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits waren die Tage atmosphärisch wieder großartig. Der meist gesagte Satz am Eingang war ,Schön, dass ihr wieder da seid‘ oder ,Schön, dass ihr es wieder machen könnt‘. Und beim Gehen hieß es meist ,Bis im nächsten Jahr‘ oder ,Ihr müsst unbedingt weiter machen‘“, berichtet Rüdiger Pieck. „Auch viele unserer jungen Teamerinnen und Teamer haben ihr Engagement hier sehr genossen und noch am Sonntagabend nachgefragt, wann es denn die nächsten Aktionen gebe, bei der sie mitmachen könnten. Bei Kindern, Eltern und anderen erwachsenen Besuchern habe ich nur glückliche Gesichter gesehen.“ Doch das, so der Leiter des Kulturbahnhofs weiter, sei eben nur eine Seite der Medaille. Denn das Teilnehmerfeld habe sich entgegen aller Gewohnheiten doch nur auf einen recht kleinen Teil der Bevölkerung konzentriert. Dafür, so Pieck, waren einige Familien gleich drei Mal am Wochenende da, denn zum ersten Mal hatte die Spielemesse nicht nur am Samstag- und Sonntagnachmittag, sondern auch am Sonntagmorgen geöffnet – Kaffee, Waffel und Brötchen zu kleinen Preisen inklusive.

Die Ursache für die offensichtlich Zurückhaltung sei noch nicht ausgemacht, schildert Rüdiger Pieck. „Da kann die aktuelle Krankheitswelle eine Rolle gespielt haben. Aber insgesamt muss man doch sagen: Die Spieletage ziehen, auch schon vor Corona, lange nicht mehr so viele Menschen an, wie in den Anfangsjahren“, sagt er. Über die Gründe sei bereits am Wochenende viel spekuliert worden. Ebenso wie über die Konsequenzen, denn: „Klar ist, dass der Aufwand, den wir in der Vorbereitung und Durchführung betreiben, in keinem vernünftigen Verhältnis zur Resonanz steht“, zeigt sich Pieck ernüchtert. „Wir werden uns in der nächsten Woche mit den ehrenamtlichen Leitungs-Teamern zusammen setzen und aus dem Abstand heraus Überlegungen anstellen, wie wir im kommenden Jahr weitermachen. Ziemlich klar ist, dass wir die Veranstaltung verkleinern müssen und den Aufwand reduzieren. Wie, und ob wir stattdessen dann etwas anderes anbieten, das sehen wir dann nach diesem Treffen.“