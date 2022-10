Von der Flöte übers Klavier zur Orgel

Die Zeit verging wie im berühmten „Flug“: Seit genau zwei Jahrzehnten nun ist Miriam Kaduk Kantorin der Pfarrgemeinde St. Regina. Und als solche ist sie nicht nur „Herrin“ über drei gewaltige Orgeln, sondern auch verantwortlich für die Chorarbeit in drei Ortsteilen.

