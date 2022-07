Von Lebensmut und Traurigkeit

In der denkmalgeschützten Mühle in Rinkerode hat das Ehepaar Käte und Dr. Horst Merten ein Museum erschaffen, in dem viele Ausstellungen und Aktionen stattfinden konnten. Nun wollen sie sich von der Mühle verabschieden – mit einer letzten Ausstellung.

Schon die Geburt habe etwas mit Abschied zu tun. „Nämlich von der Versorgung und Geborgenheit im Mutterleib“, meint Käte Merten. „Aber auch mit Aufbruch und Neubeginn“, so die Rinkeroderin, die gemeinsam mit ihrem Mann Dr. Horst Merten seit fast 50 Jahren in einer Mühle in der Eickenbecker Bauerschaft lebt. Im denkmalgeschützten Gebäude hatten sie ein Museum erschaffen, in dem viele öffentliche Ausstellungen und Aktionen stattfinden konnten – für die Eheleute Merten ein Lebenswerk. Wie berichtet, wollen sie sich nun von der Mühle trennen. Nicht sang- und klanglos, sondern ganz bewusst und mit einer abschließenden Ausstellung.

„Sag mal, machst du eigentlich keine Ausstellungen mehr?“, habe Käte Merten von Eva Maria Jansen wissen wollen. „Doch. Wieso?“, sei ihre Gegenfrage gewesen. „So war das mit dem Anruf von Käte“, erinnerte sich die ehemalige Pastoralreferentin der Gemeinde St. Martinus und Ludgerus an ein Telefonat, das die aktuelle Ausstellung im Mühlenmuseum zum Resultat haben sollte. „Abschied, Trauer, Neubeginn“, so deren Titel. „Schön, dass sich so viele auf das Thema einlassen“, begrüßte Jansen gemeinsam mit Käte Merten die Besucher, die sich anlässlich der Vernissage im Schatten der Mühle eingefunden hatten.

Abschied vom Mühlenmuseum

Unter ihnen auch Norbert Westerhoff von der Hospizbewegung im Kreis Warendorf, in der sich Käte Merten seit fast 30 Jahren engagiert. Er hatte sich auf Wunsch mit einer Rede auf die Ausstellungseröffnung vorbereitet. „Wir sind heute hier im Mühlenmuseum, eingeladen von Käte und Horst, um deren Abschied von eben diesem Mühlenmuseum zu zelebrieren, also feierlich zu begehen“, erklärte Norbert Westhoff anlässlich der Vernissage, die eigentlich eine Finissage sei. Auch gewährte er einen Blick auf das Schaffen des Ehepaars: „Horst hat sich vor allem um die Technik der alten Dampfmühle gekümmert. Käte hat die ästhetische Gestaltung übernommen.“ In den vergangenen Monaten sei in den beiden der Entschluss gereift: „Jetzt, beziehungsweise im nächsten Jahr, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, die Mühle zu verlassen und an jemand anderes weiterzugeben.“ Das Paar habe sich entschlossen, nach Drensteinfurt zu ziehen.

„Abschiede und Neuanfänge sind im Leben ganz normal, aber wenn man mitten drin steckt, tut es doch weh, es schmerzt“, wusste Norbert Westerhoff und befand: „Deshalb halte ich es für eine gute Idee, dass ihr den Abschied zelebriert mit dieser Ausstellung im Mühlenmuseum.“

LEA-(Lebendig, Erzählen, Ausdrücken)-Figuren

Nach viel Applaus, der insbesondere dem Wirken der Eheleute Merten galt, übernahm Eva Maria Jansen die Führung durch die Ausstellung. Dabei betonte sie immer wieder, dass sie bei deren Umsetzung auf die Unterstützung von Petra Greiwe und vielen weiteren Helfern habe zählen können. Auf über zwei Etagen begegneten die Betrachter Szenen, die mit LEA-(Lebendig, Erzählen, Ausdrücken)-Figuren dargestellt sind. Hier ein Paar auf dem Weg zum Traualtar, dort ein obdachloser Flaschensammler und auf einer anderen Fläche ein mit Blumen geschmückter Sarg. Keine leichte Kost, der Käte Merten außerdem Gedichttexte zugeordnet hat.

„Stellen sie gerne Fragen“, lud Eva Maria Jansen bei der Führung durch die Ausstellung ein und erzählte auch von den Vorbereitungsarbeiten. „Für 50 Figuren die passende Kleidung zu nähen, ist das eine“, so Jansen, die beispielsweise auf der Suche nach einer Aktentasche für eine der Puppen gewesen sei. „Ich hab da noch ein kleines Portemonnaie“, habe Gabi Harmeyer vom Helferteam gewusst. Durch die detailverliebte Auswahl der Requisiten und die Inszenierung der LEA-Figuren wirken die Szenen lebendig.

Auch, oder gerade weil die Themen „Abschied, Trauer, Neubeginn“ keine leichten sind, hat die Ausstellung Tiefe und regt zum Innehalten ein. Innehalten wird wohl bald auch die Mühle, doch auf sie wartet, genau wie auf Dr. Horst und Käte Merten, ein Neubeginn.

Die Ausstellung läuft bis zum 18. September. Führungen für Einzelpersonen und Kleingruppen (ab einem Alter von vier Jahren) nach Vereinbarung unter 02538/756.