Von treuen Kunden und regionalen Produkten

„Bio-Branche in der Krise“: So hat es dpa vor einiger Zeit gemeldet. Gestiegene Energiekosten, die hohe Inflation und in der Folge ein verändertes Kaufverhalten hätten unter anderem dazu geführt, dass der deutsche Öko-Markt 2022 zum ersten Mal in seiner Geschichte geschrumpft sei. Ein lokales Beispiel: Im vergangenen Monat hatte Ahlens einziger Bioladen seine Schließung bekannt geben müssen, aus den genannten Gründen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis 30 Tage kostenfrei testen alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet Digital Basis Jahrespass alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet