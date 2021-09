Von zufrieden bis nachdenklich

Drensteinfurt

Zufriedenheit bei SPD, Grünen und FDP, Nachdenklichkeit bei den Christdemokraten: Was sich einen Tag nach der Bundestagswahl an Ergebnisbewertungen in Berlin abzeichnete, das ließ sich in ähnlicher Weise auch auf Drensteinfurt übertragen. Denn auch hier musste die CDU hohe Verluste bei den Zweitstimmen hinnehmen. Am Ende landete sie nur knapp vor den Sozialdemokraten, die deutlich zulegen konnten.

Von Nicole Evering