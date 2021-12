Vorbehalt bleibt bestehen

Auslöser war eine Mitteilung von Bürgermeister Carsten Grawunder an die Fraktionen von CDU, Grünen und FDP gewesen: Ihr gemeinsamer Antrag, das rund 1,3 Millionen Euro schwere IT-Investitionspaket unter einen Finanzierungsvorbehalt zu stellen, sei mit geltendem Haushaltsrecht nicht vereinbar, so die Auffassung der Stadtverwaltung.

Da musste der Bürgermeister nun allerdings zurückrudern. Nachdem CDU und Grüne ihm den Hinweis gegeben hätten, den Haushalt ohne den beschlossenen Vorbehalt nicht mittragen zu wollen, habe er dies in Düsseldorf noch einmal rechtlich prüfen lassen. Und: „Da müssen wir unsere Rechtsauffassung revidieren“, gab Grawunder im Vorfeld der Haushaltsreden zu. Sein „Bauchgefühl“ sei teilweise gestützt worden, teilweise aber auch nicht. Die Konsequenz: „Wir können so verfahren wie besprochen.“ Die Verwaltung muss also zunächst ein detailliertes Konzept vorlegen, was genau mit den 1,3 Millionen Euro passieren soll, bevor die Mittel ausgegeben werden dürfen.

Ein „großer Wunschzettel“

Markus Wiewel, der für die Mehrheitspartei als Erster ans Rednerpult trat, nahm diese „erklärenden Worte“ dankbar zur Kenntnis. „Mein letzter Satz stand bis jetzt noch nicht ganz fest“, betonte der CDU-Fraktionsvorsitzende, doch nun sei die Sache klarer: Die Christdemokraten segneten den Haushalt schließlich ab, so wie auch SPD und FDP. Lediglich die Grünen-Fraktion verweigerte ihre Zustimmung. Der Haushaltsplan sei ein einziger „großer Wunschzettel“, zudem intransparent und konzeptlos, hatte Fraktionssprecher Bernhard Meyer den Etat kritisiert. Er wünsche sich von der Stadt grundsätzlich mehr und frühzeitigere Information.

Zum Schlagwort „Intransparenz“ hatte sich der Bürgermeister in seinen einleitenden Worten ebenfalls geäußert. Diesen Vorwurf weise er zurück. Vielleicht sei die von der Verwaltung geleistete Vorarbeit manchmal nicht direkt verständlich, aber keineswegs intransparent. „Wir sollten doch auf den gemeinsamen Pfad des gegenseitigen Vertrauens zurückkommen“, appellierte er. Damit sei man in den zurückliegenden Monaten gut gefahren, das Misstrauen bedauere er. Er wisse aus zahlreichen guten Kontakten zu anderen Kommunen, dass „manche neidisch nach Drensteinfurt gucken, was hier geleistet worden ist“. Dafür sei ab und zu auch Anerkennung nötig, motivierte er die Ratsmitglieder zu einem Applaus in Richtung der Verwaltungsmitarbeiter.

Mehr Geduld aufbringen

Auch diesen Faden nahm Markus Wiewel anschließend gleich auf: „Wenn wir den Stellenplan kritisieren, dann heißt das nicht, dass die Verwaltung einen schlechten Job macht.“ Das seien zwei verschiedene Dinge. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen waren neben den hohen IT-Investitionen auch die steigenden Personalkosten ein heißes Diskussionsthema gewesen. In Zukunft müsse die Stadt mit der vorhandenen Belegschaft auskommen, befand Wiewel. „Wenn wir mit dem Personal, das wir haben, nicht das umsetzen können, was wir wollen, dann müssen wir entbehren oder mehr Geduld aufbringen.“

Eine vorausschauendere Planung wünschte sich auch die FDP. Gerade bei den Personalkosten müssten Aufwand und Ertrag im Verhältnis stehen, sagte Sonja Berstermann-Kowalke.

Auf eine gute Zusammenarbeit über Fraktionsgrenzen hinweg, mehr Bürgerbeteiligung und die gemeinsame Übernahme von Verantwortung gerade in der Corona-Pandemie zielte Ingo Stude (SPD) in seiner Rede ab. Er selbst war an Covid-19 erkrankt. Den milden Verlauf und die Tatsache, niemanden angesteckt zu haben, schreibe er der Impfung zu. „Ich rate öffentlich jedem zur Impfung – sie hilft, und das nicht nur einem selbst.“ Dafür gab es erneut Applaus.