Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt

Anlässlich des Kolpinggedenktages fand dieses Jahr wieder die Generalversammlung der Kolpingsfamilie Rinkerode am Sonntag statt. Da die letzten zwei Jahre diese Versammlung ausfiel, wurde mit Spannung die diesjährige Versammlung erwartet, wie es in einer Mitteilung des Kolpings heißt. Die Beteiligung der Mitglieder war zufriedenstellend, so der Vorstand weiter.

Ein Neumitglied

Die Meldung eines Neumitgliedes sowie die diesjährige Ehrung der Jubilare fand viel Anklang. In den Tätigkeitsberichten der Vorstandsmitglieder wurden die Aktivitäten des vergangenen Jahres dargestellt. Es waren jedoch aufgrund der Coronazeit wenige Events. Die Geschäftszahlen und der Geschäftsbericht vom Geschäftsführer Toppen Schlering fand Zustimmung der Versammlung. Daher wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Die anschließenden Wahlen aller Vorstandsmitglieder fanden sehr schnell statt, da alle Vorstandsmänner und –Frauen ihre Posten weiter führen wollten. Die Versammlung dankte dies mit einstimmiger Wiederwahl. Auch der Punkt „neue Satzung“ fand aufgrund guter Vorarbeit des Vorstandes Zustimmung der Versammlung.

Diverse Vorschläge

Für das Jahr 2023 wurden wieder diverse Vorschläge von Aktivitäten/Veranstaltungen vorgestellt. Die entsprechenden fixen Termine werden über die Presse zeitnah veröffentlicht.

Mit einem Grußwort verbunden mit einem Gebet beendete die Vorsitzende Monika Dartmann die diesjährige Versammlung.