„Warenkorb“ freut sich über 30 Schulranzen für Kinder

Sie sind zwar aus der vergangenen Saison, aber Formen und Farben liegen immer noch im Trend. 30 neuwertige Schulranzen hat Theo Homann vom Schreibwarengeschäft „Markt Nr. 1“ jetzt an den „Warenkorb“ in Ahlen überreicht. Der Händler wollte sein Lager räumen, die Markenprodukte, die einmal einen Listenpreis von insgesamt 7500 Euro hatten, allerdings „sinnbringend loswerden“, wie er schmunzelnd erklärt. Im Caritasverband hat er einen dankbaren Abnehmer gefunden, der die Ranzen Anfang des neuen Jahres an bedürftige Familien verteilen will.

Der „Warenkorb“ ist ein vom Caritasverband getragenes, ehrenamtlich geführtes Sozialkaufhaus, das 1998 gegründet wurde und in erster Linie gespendete Lebensmittel zu kleinen Preisen an finanzschwache Menschen aus Ahlen, Sendenhorst und Drensteinfurt verkauft. Gaben wie die Ranzen seien ein echtes „Bonbon“, betont Diplom-Sozialpädagogin Elisabeth Wieland. Die Ehrenamtlichen wüssten genau, welche Kunden Kinder im schulpflichtigen Alter hätten und einen der Ranzen gut gebrauchen könnten. Für einen Obolus sollen die Sachspenden dann entsprechend weitergegeben werden.

Etuis und Sportbeutel sind enthalten

„Nicht jede Familie kann sich einen neuen, teuren Ranzen leisten“, weiß Theo Homann. Und doch seien coole Tornister auch eine Art Statussymbol. „Wer keinen hat, wird vielleicht gemobbt.“ Er hofft, dem mit seiner Spende entgegenwirken zu können. In die Ranzen hat der Händler noch befüllte Etuis und Sportbeutel hineingepackt. Für 30 Kinder wird es dank seiner Spende zu Beginn des neuen Jahres noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk geben.

Der „Warenkorb“, Zeppelinstraße 35 in Ahlen, ist dienstags von 14.30 bis 16.30 Uhr und freitags von 10.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Aktuell gilt dort, insbesondere zum Schutz der ehrenamtlichen Helfer, die 2G-Regel. Eine Kundenkarte berechtigt zum Einkauf, diese ist in der Caritas-Sozialberatung erhältlich. Ein Nachweis der Bedürftigkeit ist erforderlich. Auskunft erteilt dazu Elisabeth Wieland, 0 23 82/89 36 88.