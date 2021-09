Warten auf das „Go“ vom Kreis

Wer einen Blick durchs Fenster wirft, der sieht, dass es eigentlich jederzeit losgehen könnte. Die Betreiber des neuen Café-Restaurants „André‘s Auszeit“ am Marktplatz stehen in den Startlöchern. Was jetzt noch fehlt, sind zwei Dinge: eine Genehmigung vom Kreis Warendorf und ein Bauteil für die Küche.

Frank Raulf (r.) und André Krawczyk wollen sobald wie möglich in den komplett neugestalteten Räumen der ehemaligen Bäckerei Becker am Markt loslegen.

„Ohne das können wir nicht kochen“, sagt Frank Raulf. Sein Platz ist am Herd. Aber auch am Schreibtisch, wo sich der gelernte Bäcker- und Konditormeister um die Bereiche Organisation und Kalkulation kümmert. Sein Geschäftspartner André Krawczyk ist gelernter Restaurantfachmann – und hat zusätzlich das Auge für die passende Deko. Ein gutes Team, das in Hamm schon die Lokale „André‘s Dinner“ und „André‘s Restaurant“ betreibt. In Drensteinfurt bauen sich beide ein drittes Standbein auf.