Weitere Einsatzkräfte sind unterwegs

Drensteinfurt

Zusätzliche Einsatzkräfte aus der Region sind auf dem Weg ins Krisengebiet im Süden von Nordrhein-Westfalen. Nachdem sich am Mittag schon der sogenannte „Behandlungsplatz 500“ in Drensteinfurt zur Abfahrt versammelt hatte, kam am späten Nachmittag erneut die Alarmierung für die fünfte Bereitschaft Münster/Warendorf. Ihr Ziel: Eschweiler.

Von Nicole Evering