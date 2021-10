Wenn jede Minute zählt

In medizinischen Notfällen geht es unter Umständen um jede Minute. Entsprechend wichtig ist, dass Hilfe schnell vor Ort ist. Um dies auch im ländlichen Raum zu gewährleisten, gibt es in Drensteinfurt nun seit über zwei Jahrzehnten die First Responder der Feuerwehr.

Es gibt Momente, da entscheiden wenige Minuten über Leben und Tod. Entsprechend wichtig ist es, dass Rettungssanitäter und Notärzte bei Unfällen oder sonstigen medizinischen Notfällen so schnell vor Ort sind, wie es nur eben geht. Wie lange dies dauern darf, hat der Gesetzgeber definiert. So dürfen vom Eingang der Notfallmeldung in der Leitstelle bis zum Eintreffen des sogenannten „ersten qualifizierten Rettungsmittels am Notfallort“ höchstens zwölf Minuten vergehen. Wobei es sich dabei aber nur um einen „Zielwert“ handelt, der zumindest in 90 Prozent der Fälle erreicht werden soll.