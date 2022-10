„Werde den Finger in die Wunde legen“

Vom streitbaren Klimaaktivisten zum kompromissbereiten Parteivorsitzenden: Diesen Wandel hat Jürgen Blümer vollzogen. Wobei: Seine Meinung will er sich auch in neuer Position keineswegs verbieten lassen.

Gesellschaftlich engagiert, aber parteipolitisch unabhängig: Das war Jürgen Blümer bis vor einem Jahr. „Alles, was man in einer Bürgerinitiative machen konnte, habe ich gemacht“, blickt er zurück auf seinen Einsatz gegen Fracking, Atomkraft und den Braunkohletagebau sowie auf die Gründung der Initiative „Scientists for Future“. Doch irgendwann sei er mit dem, was er dabei erreichen konnte, an ein Ende gekommen. Im Herbst 2021, kurz nach der Bundestagswahl, trat er den Grünen bei. Für ihn die beste Schnittmenge aus Wählerpotenzial und politischem Inhalt. Seit September ist er neuer Co-Vorsitzender des Drensteinfurter Ortsverbandes.