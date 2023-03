Werner Topp übernimmt den Vorsitz

Im Jahresbericht informierten Hugo Cichosz und Hubert Schulte unter anderem über die Veranstaltungen und Aktionen des Vereins aus dem vergangenen Jahr. So reichte das Programm von einem Kaminabend auf dem Hof May über eine Besichtigung von Schloss Heessen bis hin zum traditionellen Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung in Walstedde. Des Weiteren konnte seit sieben Jahren mit Hilfe eines Arbeitskreises endlich wieder ein Maibaum vor der Apotheke in Walstedde aufgestellt werden. Auch die Gruppe „Fröhlicher Tanzkreis“ konnte in diesem Jahr wieder das Tanzbein schwingen.

Der Kassenbericht durch Hedwig Rubbert fiel durchaus positiv aus. Gespannt hörten die 70 anwesenden Mitglieder im Hofcafé May der Präsentation von Dr. Manfred Lück zum Thema „Energienachbarschaft Walstedde“ zu, in welcher das Vorhaben für eine Genossenschaft, die zum Ziel hat, das ganze Dorf mit Wärme und Strom zu versorgen, vorgestellt wurde.

Hubert Schulte zum Ehrenvorsitzenden gewählt

Unter großem Applaus wurde an diesem Abend Hubert Schulte verabschiedet. Der ließ sich nicht als erster Vorsitzender wiederwählen. Er bleibt dem Vorstand allerdings im Beirat erhalten. Mehr als 40 Jahre hat sich Schulte als Schriftführer, zweiter und erster Vorsitzender im Vorstand engagiert. Dies sollte natürlich nicht unbeachtet bleiben, und so überreichte ihm der Vorstand zum einen ein handgezeichnetes Bild vom Heimathaus in Walstedde, zum anderen wählte ihn die Versammlung zum Ehrenvorsitzenden.

Sein Amt wird in Zukunft Werner Topp bekleiden, der einstimmig von der Versammlung gewählt wurde. An seiner Seite wird Martin Nettebrock als zweiter Vorsitzender tätig sein. Josef Breer stellte sich nicht mehr zur Wahl als Geschäftsführer. Dieser Posten wird zunächst auf mehrere Schultern im Vorstand verteilt, bis eine personelle Lösung gefunden ist. Die Position der Kassiererin wird Carola Lückmann übernehmen. Sie beerbt Hedwig Rubbert, die zwölf Jahre lang die Finanzen im Blick hatte. Sie und Breer wurden mit Präsenten verabschiedet.

Neuer Vorstand

Als Schriftführerin wurde Gabriele Dobratz bestätigt, auch Alfons Krellmann wurde einstimmig wiedergewählt. Neu im Beirat sind Hubert Schulte, Hedwig Rubbert, Ulrich Vinnenberg, Werner Lückmann und Bernd Budde. Nicht mehr im Beirat tätig sind Rita Hornung und Martin Niesmann.

Die nächste Aktion steht am 18. März (Samstag) an. Dann sammelt der Heimatverein in Zusammenarbeit mit der Kolpingsfamilie Müll in Walstedde und Umgebung ein, um das Dorf sauber zu halten. Am Ostersonntag (9. April) wird eine Ostereiersuche für Kinder auf dem Gelände von Haus Walstedde veranstaltet. Und pünktlich zum 1. Mai wird am 28. April (Freitag) der Maibaum aufgestellt.