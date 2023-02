Wertvoll wie ein Diamant

In der feierlichen, sehr gut besuchten Messe in St. Pankratius, die musikalisch vom Kolping-Blasorchester und Organistin Sabine Traud gestaltet wurde, ging Röer ein wenig auf seinen Lebensweg ein. Die Predigt hielt Christoph Rensing, Propst in Borken und ehemaliger Kaplan von Röer. Vom Tagesevangelium, in dem es um „das Salz der Erde“ geht, schlug er eine Brücke hin zum Jubilar: Was war und ist das Salz im Leben von Pastor Clemens Röer, was ist ihm wichtig? Die Kollekte, die auf Wunsch von Röer für die Flüchtlingsarbeit in Rinkerode bestimmt ist, erbrachte stolze 1660 Euro.

