Wichtig für das gesamte Leben

Gleich zu Beginn wird’s schon das erste Mal kniffelig: „Was ist Rhabarber: Obst oder Gemüse?“, fragt Uda Persch-Büttner und hält eine der grün-roten Stangen in die Höhe. Schweigen, verstohlene Blicke. Hand hoch, wer für Obst ist. Dann die Gegenprobe. Das Ergebnis hält sich in etwa die Waage. Und, was stimmt nun? „Rhabarber ist ein Gemüse“, löst die Lehrerin auf. Weil sich der essbare Pflanzenteil nicht aus einer bestäubten Blüte entwickelt wie etwa Apfel oder Erdbeere. Wieder was gelernt, so soll es ja auch sein in der Schule.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch