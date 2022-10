Wichtige Ader der Verkehrswende

Als eine „wichtige Ader“ für die Mobilität der Bürger bezeichnete Stohldreier den neuen Radweg, der insbesondere den Bahnhof Mersch künftig noch besser an Herbern anbindet. Jetzt wurde die Fertigstellung auf Herberner Gebiet gefeiert. Auch Drensteinfurter Grund wird an der Anbindung mit Hochdruch gearbeitet.

Noch vor der offiziellen Fertigstellung und Eröffnung hat der interkommunale Bürgerradweg von Herbern nach Mersch für Gesprächsstoff in der Bevölkerung gesorgt. Insbesondere Risse und Rost waren den Radlern aufgefallen und führten schon zu einigen Anfragen bei der Gemeinde.

Bürgermeister Thomas Stohldreier konnte bei der Eröffnung nun allen Bürgern die Sorge nehmen, denn die Mängel an der Oberfläche seien der Baufirma Gieseke bereits angezeigt und ein Sanierungsvorschlag werde mit dem Landesbetrieb Straßen NRW abgestimmt. „Wir wollen noch den Winter abwarten, weil sich auch da witterungsbedingt noch etwas tun kann“, beschwichtigt Stohldreier und weist wie auch schon im Gemeinderat auf eine neue Vermessung im Frühjahr hin. Zudem sei ein Stück bereits mit einer zweiten Asphaltdecke erneuert worden.

Drensteinfurt arbeitet mit Hochdruck am letzten Teilstück

„Radwege werden immer aus einer Schicht Asphalt hergestellt, da muss dann anders als bei Straßen immer sofort alles passen. Risse entstehen dann, wenn die Walzen in einem falschen Tempo über den Asphalt rollen, daher ist es bei solchen Arbeiten keine Seltenheit, dass im Nachgang welche auftreten“, erläutert Christian Scheipers von den Technischen Diensten die Zusammenhänge gegenüber dieser Zeitung.

Zweidrittel des Radweges auf dem Gemeindegebiet Aschebergs sind fertig. An dem letzten Abschnitt auf Drensteinfurter Gemeindegebiet arbeitet der dortige Bürgermeister Carsten Grawunder „mit Hochdruck“ wie er bei der Eröffnung verkündet. Denn: „Die Vollmachten für die Grundstücksverträge liegen bereits auf meinem Schreibtisch.“

Als eine „wichtige Ader“ für die Mobilität der Bürger bezeichnete Stohldreier den neuen Radweg, der insbesondere den Bahnhof Mersch künftig noch besser an Herbern anbindet. „Die Angebote müssen da sein, damit man sich über diese Angebote auf den Weg machen kann“, sagt das Gemeindeoberhaupt in Bezug auf die Verkehrswende, die alle nur gemeinsam meistern können.

Damit die Bürger auf dem Radweg noch sicherer unterwegs sind, werden in der kommenden Woche auf zwei Streckenabschnitten der Landesstraße 671 noch Schilder mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer errichtet. „Es handelt sich dabei um zwei Bereiche, in denen der Mindestabstand zwischen Radweg und Straße zu gering ist“, erklärt Markus Freise vom Tiefbauamt der Gemeinde. Direkt hinter dem Ortsausgangsschild Herbern werde auf knapp 100 Metern die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer gedrosselt und auf einem zweiten rund 500 Meter langen Teilstück in der Mitte des Radwegs, sei dies angedacht, so Freise.