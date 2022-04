„Wie bestellt und nicht abgeholt“

Nach dem Aus des Ihr-Platz-Marktes geht es in Sachen Einzelhandel zwar nicht nur, aber doch in ganz erheblichem Maße um die Ansiedlung eines neuen Drogeriemarktes. Zumindest hinter den Kulissen sorgt dieses Thema nun für massive Verstimmung zwischen den Verantwortlichen von Gewerbeverein auf der einen und den Fraktionen von SPD und FDP auf der anderen Seite.

Windeln, Kosmetika oder Saunaaufguss: Seit nun genau einem Jahr müssen die Drensteinfurter für diese und weitere Drogerieprodukte in die Nachbarstädte fahren. Nachdem der Ihr-Platz-Markt an der Mühlenstraße am 30. April 2021 zum letzten Mal seine Pforten geöffnet hatte, wurde erneut heftig diskutiert – und das nicht nur über Drogerieprodukte. Denn auch wer auf der Suche nach Herrenbekleidung ist, wird in Drensteinfurt nicht fündig.

Warten auf das Einzelhandelskonzept

Um in Sachen Neuansiedlungen dennoch nichts über das berühmte Knie zu brechen, sollte – so das Votum von Verwaltung und Politik – zunächst ein neues Einzelhandelskonzept her, mit dessen Erstellung das Büro „Stadt und Handel“ aus Dortmund schließlich im vergangenen Oktober auch beauftragt wurde. Verbunden mit einem durchaus „sportlichen“ Zeitplan: Auf Grundlage der erfolgten Erhebung sollten deren Ergebnisse bis Januar aufbereitet werden, um danach einem Arbeitskreis aus politischen Akteuren, Vertretern der IHK, der Bezirksregierung sowie der örtlichen Gewerbetreibenden vorgestellt zu werden. Bis April oder Mai, so hieß es im November vergangenen Jahres, sollte der konkrete Konzeptentwurf schließlich auf dem Tisch liegen. Am Sonntag nun ist der 1. Mai – und ein neues „EHK“ ist nach wie vor nicht in Sicht.

Einer von gleich mehreren Gründen, die nun die Aktiven der Interessengemeinschaft „Werbung für Drensteinfurt“ veranlasste, das Gespräch mit der Politik zu suchen. Als Vorsitzende hatte Martina Lammersmann dazu kurzentschlossen die Fraktionsvorsitzenden aller im Rat vertretenden Parteien vor Ostern in einer E-Mail zu „einem ergebnisoffenen Gespräch“ in die Alte Post einladen. „Aus damaligen Pandemiegesichtspunkten und um auch wirklich Zeit für die jeweiligen Parteien und ihre Ansichten und Ideen zu haben, wurden nur je zwei Parteien zu einem Termin geladen. Eine kleine Ratssitzung mit dem dort oft stattfindenden politischen Geplänkel wollten wir bei diesem Thema einfach vermeiden“, heißt es dazu in der Stellungnahme der IGW.

CDU und Grüne kamen zum Gespräch, SPD und FDP nicht

Ein Wunsch, dem die Vertreter von CDU und Grünen in dieser Woche auch gerne nachkamen. Anders als die Mitglieder von SPD und FDP. Denn auf sie warteten die Gewerbetreibenden am Mittwochabend vergeblich. „Als Begründung hieß es vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Ingo Stude lapidar: ,Wir kommen nur, wenn alle Parteien gleichzeitig zu einem Termin eingeladen werden‘“, zeigt sich Martina Lammersmann enttäuscht.

„Die IGW sucht als Interessenvertretung ihrer Mitglieder bewusst den Kontakt zur Verwaltung, zu den politischen Parteien und den Bürgern, um getreu ihrem Motto ,Einmischen und Mitreden‘ die aktuellen oder langfristigen Themen zielstrebig voranzubringen. Wie dies erfolgt, ist ausschließlich Sache der IGW“, betont die Vorsitzende, der das Fernbleiben der beiden Fraktionen schon sauer aufstößt. Man habe sich schlichtweg gefühlt „wie bestellt und nicht abgeholt“, sagt sie.

Ein Vorwurf, den sowohl SPD-Fraktionschef Ingo Stude als auch FDP-Fraktionsvorsitzende Sonja Berstermann-Kowalke so allerdings nicht im Raum stehen lassen wollen. In beiden Fraktionen, so der gemeinsame Tenor, sei der Eindruck entstanden, dass man sich für die schon seit Langem offen geäußerte Forderung nach einem weiteren Drogeriemarkt außerhalb des Stadtzentrums erneut und allein hätte rechtfertigen sollen. Zu einem ergebnisoffenem Gespräch im Beisein aller vier Ratsfraktionen sei man dagegen jederzeit bereit gewesen. Nicht dagegen, betont Berstermann-Kowalke, zu einer „reinen Mauschelei“, was ihre Fraktion im Übrigen der IGW auch auf höfliche Art und Weise mitgeteilt habe.

Dass man von Seiten der SPD letztendlich „unentschuldigt gefehlt“ habe, sei schlichtweg einer im Spam-Ordner gelandeten E-Mail geschuldet, erklärt Stude. „Fest steht: Wir sind jederzeit zum konstruktiven Dialog mit dem Gewerbeverein bereit“, betont der Fraktionsvorsitzende. „Vielleicht hätten wir einfach mal telefonieren sollen. Aber das holen wir jetzt nach.“

Arbeitskreistreffen ist anberaumt

Wie und wann es nun in der Sache weitergeht, ist dagegen immer noch offen. Eine Antwort der Verwaltung auf die Anfrage unserer Redaktion, wann das neue Einzelhandelskonzept denn nun tatsächlich fertig ist, blieb bislang offen. Wie jedoch aus Reihen der Fraktionen zu erfahren war, hat die Verwaltung mittlerweile für den 19. Mai zu einem weiteren Arbeitskreistreffen eingeladen. Und wie der dazu mitversandten „Zeitschiene“ zu entnehmen ist, soll der finale Entwurf im Oktober im Fachausschuss vorgestellt werden.